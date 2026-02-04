|
04.02.2026 22:05:00
2 Fintech Stocks Set to Rebound in 2026
Many fintech stocks lost their luster over the past year as inflation, high interest rates, and other macro headwinds throttled the industry's growth. Intense competition across the market also made it difficult for smaller players to scale up their businesses and improve margins.However, that sell-off might represent a good buying opportunity for investors who can tune out the near-term noise and plan to hold the investments for at least a few more years. Two of those fallen fintech stocks are Upstart (NASDAQ: UPST) and Affirm (NASDAQ: AFRM), which have dropped about 90% and 60% from their all-time highs, respectively.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.