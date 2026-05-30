BILL Holdings Aktie
WKN DE: A2PWWA / ISIN: US0900431000
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30.05.2026 19:26:00
2 Genius Stocks That Billionaire Bill Ackman Just Loaded Up On
Keeping tabs on where billionaire investors are putting their money is a good idea. While you shouldn't blindly follow their moves, their holdings can be a great source of inspiration for retail investors.One popular billionaire to follow is Bill Ackman, who has had a strong track record of success at his hedge fund, Pershing Square Capital Management. Ackman keeps a fairly concentrated portfolio, so when he takes a position, investors should pay attention. During Q1, he sold a number of stocks, but he bought only two: Amazon (NASDAQ: AMZN) and Microsoft (NASDAQ: MSFT). These both look like smart stock picks, but are they still good buys?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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