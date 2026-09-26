Green Aktie
WKN DE: A114R0 / ISIN: KYG4164T1031
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26.09.2026 02:15:00
2 Green Flags and 2 Red Flags for Nuclear Stocks After This Year's Sell-Off
NextEra Energy (NYSE: NEE) recently agreed to buy Dominion Energy (NYSE: D), at least partly to gain access to fast-growing data center demand. The deal will also give the combined company material scale in the U.S. nuclear power sector. NextEra is leaning into what it sees as key long-term trends, with demand for electricity in the United States expected to increase by 60% between 2025 and 2045.
If you are an investor, nuclear power presents a huge opportunity. But all opportunities come with risk, as highlighted by the pullback in the nuclear power sector in 2026. Here are two green flags to consider and two red flags to contemplate before you jump into the nuclear power sector.
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