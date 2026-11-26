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26.11.2026 19:11:19
2 Growth Stocks That Lagged the S&P 500 in 2026 and Could Lead in 2027
The S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) is limping into the end of the year as AI stocks have come crashing down. The broad-market index is now up just 5% year-to-date through Thanksgiving.
While stock market pullbacks are painful to endure, they also present buying opportunities for investors, and a third of S&P 500 stocks are now down for the year.
Here are two S&P 500 stocks that look poised to bounce back next year.
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