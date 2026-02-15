NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
15.02.2026 03:05:00
2 Growth Stocks to Buy Now and Hold for 10 Years
Patiently holding the right growth stocks can lead to significant gains over the long term. Some leading consumer goods brands are trading well off their recent highs, despite continued business momentum. This sets up a good buying opportunity for patient investors.Here's why Dutch Bros (NYSE: BROS) and On Holding (NYSE: ONON) are on track for long-term growth.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
