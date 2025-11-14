NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
14.11.2025 13:07:00
2 Growth Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Don't let volatility rain on your investing parade. You can take advantage of the ups and downs to find great market opportunities in any climate. Even $1,000 can go a long way.Recent pullbacks in Palantir (NASDAQ: PLTR) and Opendoor Technologies (NASDAQ: OPEN) could make this a good time to get in on some of this year's biggest gainers. They are dynamic and controversial but also frankly misunderstood companies. Let's take a closer look.You told yourself that you would wait to invest in Palantir when it got cheaper a year ago, only to see the stock nearly triple in that time. Maybe you felt the same way three years ago, and you're still kicking yourself about missing out on one of the few 20-baggers in that time.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|10,60
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefrot ins Wochende -- Wall Street schließt uneins -- Märkte in Fernost letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten zum Wochenschluss deutlich tiefer. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende mit unterschiedlicher Tendenz. An Asiens Börsen ging es am Freitag teils deutlich nach unten.