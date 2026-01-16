NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
16.01.2026 22:00:00
2 Growth Stocks to Invest $1,000 in Right Now
Many growth stocks soared during the meme-stock mania of 2020 and 2021, driven by stimulus checks, social media buzz, commission-free trading platforms, and a simple "fear of missing out" (FOMO). However, many of those stocks fizzled out in 2022 and 2023 as rising interest rates drove investors toward more conservative investments.In 2024 and 2025, the Federal Reserve finally cut its benchmark rates six consecutive times as inflation cooled. As that pressure eases, investors who can tune out near-term noise should consider accumulating growth stocks poised to profit from secular trends.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issued
Analysen zu NOW Inc When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|12,30
|0,82%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.