Real Estate Aktie
WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6
|
02.12.2025 10:26:00
2 Growth Stocks With More Room to Run to Buy Ahead of 2026
It's been a pretty good year for Netflix (NASDAQ: NFLX) and Veeva Systems (NYSE: VEEV), with both stocks slightly outperforming broader equities since January. However, some might worry about recent pullbacks for both stocks. Could there be issues that will further sink their share prices and disrupt their prospects?My view is that Netflix and Veeva Systems have excellent outlooks that should allow them to outperform the market, once again, over the long run, despite recent dips. Here's what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Real Estate Corp Ltdmehr Nachrichten
Analysen zu Real Estate Corp Ltdmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!