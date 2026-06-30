Intel Aktie
WKN: 855681 / ISIN: US4581401001
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30.06.2026 03:05:00
2 Hidden Industrial Stocks That Will Benefit From the AI Infrastructure Build-Out Not Named SpaceX or Intel
It's no secret that artificial intelligence (AI) data center infrastructure spending is booming, and the market continues to reward companies with exposure to it. It's not difficult to find companies that will benefit from the major 2026-2030 capital spending on AI data center build-outs.Still, the real value may lie in stocks with relatively low current exposure to AI but with excellent long-term growth prospects as AI spending shifts from infrastructure-weighted to inference (when trained models are running AI applications). I think ON Semiconductor (NASDAQ: ON) and Rockwell Automation (NYSE: ROK) are great examples of stocks long-sighted investors should consider.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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