Bristol-Myers Squibb Aktie

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WKN: 850501 / ISIN: US1101221083

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08.10.2026 01:15:00

2 High-Yield Stocks to Buy in October (Hint: Bristol Myers Squibb Is One)

As October gets underway, the S&P 500 index (SNPINDEX: ^GSPC) is trading near all-time highs and offering a tiny little 1% dividend yield. That means that Bristol Myers Squibb (NYSE: BMY) is offering a yield more than 4x larger, while Realty Income's (NYSE: O) is roughly 6x larger. If you are looking for high-yield stocks to buy in October, both should sound very enticing. Here's a quick look at each one.

Bristol Myers Squibb traces its birth back to the late 1800s. It has a long and successful history in the pharmaceutical sector. However, the sector is highly competitive, and there's an important nuance regarding new drugs: they receive patent exclusivity for only a short period. New drugs can generate huge profits, but only for a brief period. So, drug makers are always on the lookout for new blockbuster drugs to offset patent losses.

Image source: Getty Images.

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