Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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11.05.2026 14:45:02
2 Iconic ETFs, 2 Very Different Slices of the U.S. Economy: IWM vs. SPY
The iShares Russell 2000 ETF (NYSEMKT:IWM) provides broad exposure to small-capitalization U.S. equities, whereas the State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEMKT:SPY) tracks the performance of the largest companies in the domestic market.Investors often use IWM and SPY to balance market-cap exposure in their portfolios. While SPY serves as the primary benchmark for U.S. large-cap performance, IWM targets small-cap companies that may offer different growth trajectories and economic sensitivities. This match-up examines how these two domestic heavyweights compare on risk, return, and internal composition.Beta measures price volatility relative to the S&P 500; beta is calculated from five-year monthly returns. The 1-yr return represents total return over the trailing 12 months. Dividend yield is the trailing-12-month distribution yield.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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