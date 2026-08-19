RTX A-S Aktie
WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129
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19.08.2026 02:00:00
2 Industrial Stocks I'd Buy Every Day Before RTX
The industrial sector is riding several powerful spending cycles, and RTX (NYSE: RTX) sits right in the middle of two of them: aerospace and defense. Demand looks healthy across its businesses, and its huge backlog gives investors plenty of visibility into what's ahead.That strength is also why the stock looks priced for a lot of good news. RTX is up about 45% over the past year and now trades just below its 52-week and all-time high of $227.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu RTX A-S
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12.08.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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01.06.26
|Nvidia: RTX-Spark-Chip soll Markt für Windows-Laptops aufmischen (Spiegel Online)
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12.05.26
|Ausblick: RTX A-S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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28.04.26
|Erste Schätzungen: RTX A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu RTX A-S
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