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WKN DE: A1W8PZ / ISIN: JP3921700005

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11.07.2026 09:52:00

2 Key Members of Congress Recently Bought SpaceX Stock. Should You Buy It Too?

Members of the U.S. Congress buying a stock usually isn't a big deal. It happens all the time. However, some transactions by politicians are noteworthy -- especially for investors.That's the case with two recent transactions involving Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), better known as SpaceX. There's bipartisan interest in SpaceX, with Rep. Dan Meuser, R-Penn., and Rep. Gil Cisneros, D-Calif., becoming the first members of Congress known to have disclosed investments in the space stock. Is this a bullish signal for other investors thinking about buying SpaceX? Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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