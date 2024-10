2 Low-Cost Vanguard ETFs for Set-and-Forget Investors

Investing doesn't have to be complicated or time-consuming. For those who prefer a hands-off approach, Vanguard offers a range of exchange-traded funds (ETFs) that can form the backbone of a solid investment portfolio.Image Source: Getty Images.Let's explore two Vanguard ETFs that are particularly well-suited for set -and-forget investors.Continue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool