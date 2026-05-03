2 Medical Marijuana Stocks to Buy Now

Medical Marijuana Aktie
WKN DE: A1C63S / ISIN: US58463A1051
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03.05.2026 14:30:00
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Cannabis stocks jumped on April 23 when the U.S. Department of Justice announced it was reclassifying cannabis from a Schedule I to a Schedule III drug. When the smoke cleared, however, and investors understood that the impact was limited to medical marijuana, many stocks in the sector slumped.However, there are cannabis companies that will greatly benefit from the reclassifying. These two, Trulieve Cannabis (OTC: TCNNF) and Green Thumb Industries (OTC: GTBIF), have deep interests in medical-marijuana-only states and are profitable enough to benefit from the removal of the tax burden that reclassifying brings. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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