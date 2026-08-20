Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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20.08.2026 19:30:00

2 Midstream Dividend Stocks Actually Worth the Yield Right Now, Led By Energy Transfer

Midstream companies build pipelines and infrastructure to transport crude oil, natural gas, and other resources across thousands of miles. They generate most of their revenue by charging upstream extraction companies and downstream refineries "tolls" to use their pipelines.That business model is well insulated from volatile commodity prices, as it only needs those resources to keep flowing to generate stable profits. It also generates plenty of cash, so most of the top midstream companies pay high distributions or dividends. Let's take a look at two of those leaders -- Energy Transfer (NYSE: ET) and Enbridge (NYSE: ENB) -- and see why they're still worth buying as stable, high-yield plays in this turbulent market.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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