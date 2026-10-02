Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
|
02.10.2026 16:07:00
2 Millionaire-Maker Quantum Computing Stocks That Wall Street Loves
Quantum computing isn't as hot as AI right now, but some tech leaders believe it will head in that direction. In a late 2025 interview, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) CEO Sundar Pichai said that quantum computing was in the same developmental phase that AI was in five years earlier. And in January, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang said he expected quantum to be commercialized in 15 to 30 years, then walked back those remarks at a March event, saying he thinks it will happen much sooner.
Plenty of tech giants are pouring capital into the development of quantum computing, but investors who want pure plays may want to consider these two stocks that Wall Street is already loading up on.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Analysen zu Quantum Computing Inc Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Quantum Computing Inc Registered Shs
|8,18
|-2,50%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.