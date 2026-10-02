2 Millionaire-Maker Quantum Computing Stocks That Wall Street Loves

Quantum computing isn't as hot as AI right now, but some tech leaders believe it will head in that direction. In a late 2025 interview, Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) CEO Sundar Pichai said that quantum computing was in the same developmental phase that AI was in five years earlier. And in January, Nvidia (NASDAQ: NVDA) CEO Jensen Huang said he expected quantum to be commercialized in 15 to 30 years, then walked back those remarks at a March event, saying he thinks it will happen much sooner.

Plenty of tech giants are pouring capital into the development of quantum computing, but investors who want pure plays may want to consider these two stocks that Wall Street is already loading up on.

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