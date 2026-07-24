Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

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24.07.2026 02:05:00

2 Missions, 3 Launches, and Up to $300 Million for Rocket Lab

Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) is on a roll -- not that you could tell from the stock price.Shares of the tiny, U.S.- and New Zealand-based Space Exploration Technologies lookalike are down 32% so far this month. Last month, however, Rocket Lab got some great news from the folks down at NASA: two new contracts to launch sun- and Earth-science missions for the space agency.Plus, future contracts could help generate up to $300 million for Rocket Lab.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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