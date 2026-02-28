NOW Aktie

NOW für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 09:40:00

2 Monster Growth Stocks Up 875% and 1,170% Since 2023 to Buy Now, According to Wall Street

Since January 2023, Nvidia (NASDAQ: NVDA) and Robinhood Markets (NASDAQ: HOOD) have posted monster returns of 1,170% and 875%, respectively. Yet most Wall Street analysts believe the stocks remain deeply undervalued at current prices.Here's what investors need to know.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu NOW Inc When Issued

mehr Nachrichten