Nasdaq Aktie
WKN: 813516 / ISIN: US6311031081
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21.10.2026 10:48:02
2 Nasdaq-100 Stocks to Buy Before They Soar 105% and 130%, According to Wall Street
The Nasdaq-100 index includes 100 of the largest non-financial companies in the Nasdaq Composite (NASDAQINDEX:^IXIC). Most Wall Street analysts see triple-digit upside in two of those stocks, as explained below:
Here's what investors should know about these technology stocks.
Image source: Getty Images.
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