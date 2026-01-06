NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
06.01.2026 17:47:00
2 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now
There's never been a better time to warm up to dividend stocks. Fixed income rates are dropping, but there are plenty of quality companies paying out chunky distributions. Let's go over some of these no-brainer investments that also happen to be in my income-generating portfolio.I own shares in Verizon Communications (NYSE: VZ) and Upbound (NASDAQ: RCII). These two high-yielding stocks have their risks. You don't get yields on companies north of 7% without accepting the risks. However, I think they are both dividend stocks worth buying right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NOW Inc When Issuedmehr Nachrichten
Analysen zu NOW Inc When Issuedmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NOW Inc When Issued
|11,70
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX zur Wochenmitte schwächer -- DAX überspringt 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Während der heimische Aktienmarkt schwächelt, legt der deutsche Leitindex weiter zu. Die Märkte in Fernost wiesen am Mittwoch überwiegend rote Vorzeichen aus.