NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
04.02.2026 22:30:00
2 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now
Good dividend stocks are particularly coveted in volatile markets because they offer some sense of stability. While there are never any guarantees in investing, reliable dividend stocks come fairly close, as they can provide you with income to bank or reinvest, no matter what type of returns they generate.Two great dividend stocks to buy right now are telecommunications giant Verizon Communications (NYSE: VZ) and oil and gas company Chevron (NYSE: CVX). Both of these stalwart dividend stocks offer high yields and have long track records of increasing their dividends.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
