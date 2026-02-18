NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

18.02.2026 01:30:00

2 No-Brainer Dividend Stocks to Buy Right Now

Dividend stocks are great tools to help you achieve financial freedom. Quality companies with a long record of making dividend payments will automatically deposit cash in your account, usually on a monthly or quarterly schedule. And it's a great time to go dividend hunting, because there are elite dividend payers offering high yields.Here are two top dividend stocks to buy right now.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
