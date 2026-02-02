NOW Aktie
WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003
|
02.02.2026 21:36:00
2 No-Brainer High-Yield Energy Stocks to Buy for Reliable Income Right Now
The energy sector is off to the races -- up 12.9% year to date at the time of this writing. That puts energy ahead of materials as the best-performing stock market sector so far in 2026. Investors looking for high-yield energy stocks to buy now have come to the right place.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!