Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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22.10.2026 20:30:00
2 No-Brainer High-Yield Energy Stocks to Buy Right Now, Starting With Energy Transfer
Amid all the artificial intelligence (AI) brouhaha, it's difficult to find stocks that benefit from the data center build-out that aren't overpriced yet deliver a high-yielding dividend.
Energy Transfer (TXSE: ET) and Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) are the exceptions. The two midstream energy master limited partnerships (MLPs) are key components of U.S. energy infrastructure. Their pipelines help transport, process, and export natural gas, natural gas liquids (NGLs), and crude oil.
If you're concerned about an AI bubble, these two midstream pipeline companies are in a great position to ride one out without denting your portfolio.
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