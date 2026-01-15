Quantum Computing Aktie
WKN DE: A2NB6G / ISIN: US74766W1080
15.01.2026 19:36:00
2 No-Brainer Quantum Computing Stocks to Buy Hand Over Fist for 2026
Quantum computing is moving from theoretical to commercialization. There are two stocks to buy hand over fist now to take advantage. One is a pure-play, higher-risk, higher-potential-reward option. The other is a tech giant. The two no-brainers are IonQ (NYSE: IONQ) and Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG).IonQ has a lot of folks excited. The company recently set a world record in two-qubit gate fidelity, achieving the elusive "four nines" of 99.99% two-qubit gate performance. Fidelity is a measure of accuracy. “Reaching four-nines fidelity is a watershed moment for IonQ’s quantum leadership,” said CEO Niccolo de Masi. IonQ utilizes trapped-ion technology, which is preferred for its accuracy and scalability.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Analysen zu Quantum Corp.
