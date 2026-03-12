2 No-Brainer Warren Buffett Stocks to Buy Right Now

NOW Aktie

WKN DE: A113R6 / ISIN: US67011P1003

Warren Buffett is no longer the CEO of Berkshire Hathaway, but he is by no means fading into obscurity. He is still the company's chairman and continues to have an active role, including in an advisory capacity. Perhaps more importantly for our purposes, Buffett's investing philosophy will continue to live on long after he is gone. And some of the stock picks he and his team have made in his long tenure as CEO of Berkshire Hathaway are at least worth considering for investors with the same long-term mindset as the Oracle of Omaha. In that spirit, let's consider two Buffett stocks that look especially attractive: Apple (NASDAQ: AAPL) and Alphabet (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL). Here's why these two stocks look like no-brainer buys.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
