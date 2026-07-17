Rising Corporation Aktie
WKN DE: A41AEP / ISIN: JP3965410008
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17.07.2026 14:30:00
2 Nuclear Stocks Poised to Benefit From Rising AI Adoption
Investment banks and a variety of other research firms are banging the drums on nuclear energy."After decades of underinvestment, a convergence of generational technological breakthroughs, intensifying geopolitical competition, and the need for clean, dense, reliable power are positioning nuclear energy for a renaissance," concludes a recent report from Goldman Sachs. "[N]uclear energy has, in many ways, been recently 'rediscovered' amid surging electricity demand," adds Bank of America. "Compared with other energy sources, it offers reliable baseload power, a smaller carbon footprint, and a higher energy return on investment." Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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