Robinhood Aktie

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WKN DE: A3CVQC / ISIN: US7707001027

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12.04.2026 14:30:00

2 of the Most Owned Stocks on Robinhood Also Have at Least 50% Upside, According to Wall Street

With tens of millions of funded accounts, Robinhood is one of the most popular online brokerages for retail investors. Each month, the company posts the top 10 most-owned stocks on the platform. This list is updated monthly and usually includes large tech and artificial intelligence stocks found in the "Magnificent Seven."Due to the sell-off in large tech and AI stocks this year, Wall Street analysts now see a big buying opportunity for two of these very popular Robinhood stocks:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
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