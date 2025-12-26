Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
26.12.2025 10:30:00
2 Overlooked AI Stocks to Buy Before They Soar Up to 100% in 2026, According to Wall Street Analysts
The S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) has added 18% year to date amid excitement about the artificial intelligence boom. But not every AI stock has done well. Upstart Holdings (NASDAQ: UPST) and Atlassian (NASDAQ: TEAM) have declined 22% and 34%, respectively. But certain Wall Street analysts expect the stocks to rebound in a big way next year:The target prices above are the highest on Wall Street. But most analysts view the stocks as undervalued. Upstart's median target price of $56 per share implies 17% upside from its current price. And Atlassian's median target price of $230 per share implies 44% upside from its current price.Here's what investors should know.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ai Holdings Corpmehr Nachrichten
Analysen zu Ai Holdings Corpmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 863,00
|1,02%