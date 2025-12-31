Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
31.12.2025 10:30:00
2 Popular AI Stocks to Sell Before They Drop 50% and 72% in 2026, According to Certain Wall Street Analysts
In 2025, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) shares have added 145% and Intel (NASDAQ: INTC) shares have added 88%. But certain Wall Street analysts expect the stocks to fall sharply in 2026, as detailed below:Here's what investors should know about Palantir and Intel.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!