Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
21.01.2026 03:27:00
2 Popular AI Stocks to Sell Before They Drop 70% and 60% in 2026, According to Wall Street Analysts
Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) and Intel (NASDAQ: INTC) both had impressive returns in 2025, finishing the year up 145% and 84%, respectively. These were some of the highest returns from S&P 500 companies. Unfortunately, some Wall Street analysts think the party will be ending soon for these stocks.How their stocks continue to perform remains to be seen, but if they drop to the projected targets, it would spell bad news for current investors. Let's take a look at a couple of high-level reasons why it could happen.Image source: Palantir.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Ai Holdings Corp
Analysen zu Ai Holdings Corp
Aktien in diesem Artikel
|Ai Holdings Corp
|2 768,00
|0,22%