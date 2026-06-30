ATX

6 464,20
112,45
1,77 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Drei-Monats-Performance 30.06.2026 19:15:00

2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Im zweiten Quartal kamen für den heimischen Aktienmarkt Impulse aus verschiedenen Richtungen. Diese Performance legten die Einzelwerte des ATX aufs Parkett.

So performten die ATX-Werte im zweiten Quartal 2026:
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Die wichtigsten Indizes im Überblick
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Tobias W / Shutterstock.com

×

    Eintrag hinzufügen
    Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
    Es ist ein Fehler aufgetreten!

    Newssuche

    GO

    Indizes in diesem Artikel

    ATX 6 464,20 1,77%

    Letzte Top-Ranking Nachrichten

    19:15 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
    28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
    28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
    27.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
    27.06.26 KW 26: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

    Börse aktuell - Live Ticker

    ATX letztlich weit im Plus -- DAX geht deutlich fester in den Feierabend -- Börsen in Asien zum Handelsende uneins
    Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich mit grünen Vorzeichen. Die Märkte in Asien fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
    Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

    Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

    Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen