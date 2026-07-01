Tops & Flops 01.07.2026 03:48:07

2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel

Auch im zweiten Quartal wies der DAX große Schwankungen aus. So bewegten sich die Einzelwerte.

So bewegten sich die DAX-Aktien im zweiten Quartal 2026:
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