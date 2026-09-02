CRISPR Therapeutics Aktie
WKN DE: A2AT0Z / ISIN: CH0334081137
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03.09.2026 00:45:00
2 Reasons CRISPR Therapeutics Stock Could Soar in the Final 4 Months of 2026
Should you invest in CRISPR Therapeutics (NASDAQ: CRSP) before the end of the year? The company's shares have slightly underperformed the broader market to date, but the biotech may see several catalysts that could send its share price jumping over the next four months. Here are two reasons why investors might want to consider loading up on CRISPR Therapeutics right now. Unlike most of its similarly sized peers that specialize in gene editing, CRISPR Therapeutics has launched a product, Casgevy, which earned approval in 2023. Casgevy treats two rare blood diseases: transfusion-dependent beta-thalassemia (TDT) and sickle-cell disease (SCD). CRISPR Therapeutics collaborated with Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ: VRTX) to develop it. Though the medicine was a breakthrough, it hasn't generated much sales yet. Here are two reasons why.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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