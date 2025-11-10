Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
10.11.2025 13:14:00
2 Reasons Digital Realty Trust Stock Could Soar in 2026 and Beyond
Shares of Digital Realty (NYSE: DLR) have underwhelmed in 2025. They're currently down over 5% on the year, woefully underperforming the S&P 500's more than 15% gain. Despite the recent underperformance, shares of the data center company could soar in 2026 and beyond. Here are two catalysts that could power its surge.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!