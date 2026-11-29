One of Social Security's most popular claiming ages is also its earliest: 62. It's not difficult to work out why. Claiming as soon as you become eligible means you'll get the greatest number of checks possible. For some, it might also provide the extra income they need to finally quit their jobs.

For me, though, claiming at 62 has never sounded appealing for two major reasons. My decision isn't set in stone, however, and a couple of things could make me change my mind.

Image source: Getty Images.

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