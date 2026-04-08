Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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08.04.2026 07:30:00
2 Reasons I Wouldn't Buy the SpaceX IPO With Free Money
SpaceX is getting ready to go public, and it could be the biggest IPO in history.After the company filed confidentially to go public last week, Bloomberg reported that it's seeking a valuation of up to $2 trillion, though CEO Elon Musk has pushed back on that report. SpaceX was valued at $1.25 trillion, based on estimates from the board of directors and investment bankers, in February when it combined with xAI, Elon Musk's AI company that owns the X social media site and the chatbot Grok. Based on that number, $2 trillion would clearly be a big step up from that, but it could also be achievable, as SpaceX is a unique company.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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07.04.26
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07.04.26
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06.04.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
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06.04.26
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