Chew a Aktie
WKN DE: A2PL6S / ISIN: US16679L1098
|
02.05.2026 09:05:00
2 Reasons Investors Should Buy Chewy Stock
Chewy (NYSE: CHWY) stock has suffered in recent years, trading at a near 80% discount from its all-time high and almost 50% below its 52-week high.Nonetheless, Chewy has become a profitable business, and it has become increasingly apparent that the selling in the consumer discretionary stock is overdone. That may have made Chewy stock a buy for two reasons.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Chewy Inc Registered Shs -A-
|
24.03.26
|Ausblick: Chewy A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
10.03.26
|Erste Schätzungen: Chewy A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.12.25
|Ausblick: Chewy A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.11.25
|Erste Schätzungen: Chewy A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Chewy Inc Registered Shs -A-
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Chewy Inc Registered Shs -A-
|21,63
|-2,61%