Sooner Holdings Aktie
WKN DE: 866977 / ISIN: US8357651087
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04.10.2026 17:00:00
2 Reasons It Might Be Worth Applying for Social Security Sooner Than You Originally Planned
Claiming Social Security early might never have been part of your game plan. You may have wanted to wait until your full retirement age (FRA) or maybe even until age 70 to sign up. But then things changed.
That's OK. Delaying your Social Security application isn't always the right move. If either of these two things happens to you, pivoting to an earlier claiming age often is your best option.
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