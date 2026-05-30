Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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30.05.2026 18:15:00
2 Reasons It's Time for Savvy Investors to Buy Ford Now
Long-term investors are sometimes wary of investing in the automotive industry, known for razor-thin margins, capital-intensive operations, and a cyclical industry that can be crippled during economic downturns.However, Ford Motor Company (NYSE: F) has a lucrative dividend, often dishing out supplemental dividends when cash flow is strong, is growing a high-margin business with Ford Pro, and is slowly but surely turning around vehicle quality to lower warranty costs that can ding the bottom line.For investors, the past decade has been forgettable, or worse, with Ford stock up only 12% -- but here are two reasons the next 10 years should be much more rewarding.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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