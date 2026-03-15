LINE Aktie
WKN DE: A2ALYV / ISIN: JP3966750006
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15.03.2026 09:15:00
2 Reasons Not to Give Up on Cruise Line Stocks
Amid the war in Iran and the virtual closing of the Strait of Hormuz, the focus has shifted back to oil prices and their effects on the economy. Oil prices have some impact on virtually all industries, but it is especially acute in the cruise line industry, as cruise ships depend on petroleum to operate.Nonetheless, if these consumer discretionary stocks fall, now is probably a buying opportunity, and here's why.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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