NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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18.11.2026 18:00:02
2 Reasons NVIDIA Is a Buy After Its Latest Earnings Report
It's not often that investors can secure a terrific price on a high-quality business. But that's exactly what seems to be happening with Nvidia (NASDAQ:NVDA) stock today.
Of course, there are major risks involved with buying Nvidia stock right now. But these risks are what make an attractive entry point possible in the first place.
After Nvidia reported third-quarter earnings on Nov. 17, there are two glaring reasons investors should consider upping their stakes.
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