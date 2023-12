2 Reasons to Buy Apple Stock, and 1 Reason to Sell

Shares in Apple (NASDAQ: AAPL) have risen 52% since Jan. 1 despite facing macroeconomic headwinds, reductions in consumer spending, and a 3% year-over-year revenue decline for fiscal 2023. The company's stock performance over the last 12 months pretty much sums up exactly why it remains a favorite for countless investors.Data by YChartsContinue reading Weiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool Zum vollständigen Artikel