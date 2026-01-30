Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
|
30.01.2026 08:15:00
2 Reasons to Buy Coca-Cola Stock Like There's No Tomorrow
Coca-Cola (NYSE: KO) is a name people around the world recognize, thanks to the company's dominance in the global non-alcoholic drinks market. From the eponymous Coca-Cola to other sparkling beverages, juices, waters, and more, the company has built an empire that's delivered steady earnings growth over the years.And this has translated into performance for the stock, with a 50% gain over the past five years. Of course, this may seem like a lackluster performance if we compare it to some of the most popular tech stocks that have climbed in the triple digits in less than a year. But it's important to keep in mind that Coca-Cola offers you a certain sense of security, making it an excellent stock to hold onto for the long term. One of the world's most famous investors has made that bet. I'm talking about Warren Buffett, who purchased shares in the late 1980s and has held on ever since. And speaking of the famous billionaire and former chief executive officer of Berkshire Hathaway, he likely would support the following reasons for buying the stock -- because these particular elements are key to his investing strategy. Let's check out these two reasons to buy Coca-Cola stock like there's no tomorrow.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|22 250,00
|1,69%
|Coca-Cola Co.
|63,12
|2,83%
