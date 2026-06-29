MP Materials a Aktie

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WKN DE: A2QHVL / ISIN: US5533681012

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29.06.2026 20:15:00

2 Reasons to Buy MP Materials Stock, and 1 Reason to Sell

Critical minerals are crucial for modern technology. These materials are essential for everything from smartphones to clean energy systems to modern defense platforms. Research from The Motley Fool shows that China controls a significant share of the supply chain for mining and processing critical minerals, which could pose a national security threat due to supply disruptions or trade disputes.Because of their importance, the U.S. is seeking to secure its supply of critical minerals and rare-earth elements, and MP Materials (NYSE: MP) is one company leading the way. Last year, the U.S. producer of rare-earth materials entered a historic deal with the government. For investors considering MP Materials, here are two reasons to buy the stock and one reason to sell.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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