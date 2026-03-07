Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
07.03.2026 21:07:00
2 Reasons to Buy Netflix Stock After Its Failed Blockbuster Acquisition
2 Reasons to Buy Netflix Stock After Its Failed Blockbuster Acquisition

It's finally over. The saga of Netflix's (NASDAQ: NFLX) attempted massive acquisition of Warner Bros. ended with the streaming specialist walking away, unwilling to match the (in Netflix's opinion) prohibitively high offer made by another one of Warner Bros.' suitors, Paramount Skydance.The market cheered Netflix's decision by sending its stock soaring on the news. The streaming leader could have unlocked significant value from Warner Bros.' rich media asset portfolio over time. Still, Netflix got to the top of the streaming industry on its own.Several positives that emerged from Netflix's decision to give up on Warner Bros. make the stock attractive. Here are two of them.
Nachrichten zu Netflix Inc.
Analysen zu Netflix Inc.
