Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
|
31.08.2026 21:00:00
2 Reasons to Buy SpaceX Stock -- and 1 Reason to Wait
Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX for short, went public about two and a half months ago, with a first-day open price of $150. It closed at about $142 on Aug. 28, so it has gotten cheaper, although the price fluctuates often.If you wanted more information about SpaceX before investing, there are now a couple of months of trading data and its first earnings report as a public company available. Based on that, here are two good reasons to buy SpaceX stock and one reason to keep waiting.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Tesla
|
02.09.26
|Brandenburger Innenminister: Infrastruktur besser schützen (dpa-AFX)
|
02.09.26
|ROUNDUP: Spurensuche nach Sabotage an Stromnetz geht weiter (dpa-AFX)
|
01.09.26
|ROUNDUP 2: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
|
01.09.26
|ROUNDUP: Selbstgebastelte Flugkörper an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
|
01.09.26
|S&P 500-Papier Tesla-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tesla von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
01.09.26
|Tesla-Aktie: Wasserverbrauch in Grünheide gesenkt (dpa-AFX)
|
01.09.26
|ROUNDUP: Sprengvorrichtung an Umspannwerk gefunden (dpa-AFX)
|
01.09.26
|The Exploration Company: Ex-Airbus-Managerin Hélène Huby fordert Elon Musks SpaceX heraus (Spiegel Online)
Analysen zu Tesla
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|28.07.26
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Tesla Buy
|Deutsche Bank AG
|23.07.26
|Tesla Kaufen
|DZ BANK
|02.06.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.04.26
|Tesla Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|Tesla Sell
|UBS AG
|19.08.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|23.07.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Tesla
|307,65
|0,13%
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