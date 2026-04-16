Tesla Aktie

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WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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16.04.2026 11:15:00

2 Reasons to Buy Tesla Before April 22

After a rough patch in which Tesla's (NASDAQ: TSLA) European sales cratered, there are signs the tide may now be turning. With Tesla's earnings report expected next week, investors interested in the stock should keep an eye on whether the report and the accompanying earnings conference call discuss a European-led rebound and the potential for a new, lower-cost mass-market SUV.In Germany and France in particular, registration data suggests a bullish recovery for the electric vehicle (EV) maker. In March, German registrations of Teslas were the highest since late 2022. German registrations were up 160% year over year. In the U.K., Tesla registrations rose by 20% at the same time. Meanwhile, in France, March registrations grew an astounding 203% year over year. Granted, these figures are in comparison to a time period last year when CEO Elon Musk was facing a lot of backlash for his comments and actions both in the U.S. and abroad. The Tesla brand's rebound is driven by EV adoption in European markets and by the reputational rebuilding of Musk.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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