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WKN DE: A2DYD7 / ISIN: US87105L1044
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24.10.2026 18:30:00
2 Reasons You May Want to Switch to a Medicare Advantage Plan -- and 2 Reasons Not to
The annual Medicare Open Enrollment Period is now underway and will run through Dec. 7. For many seniors, this is your only opportunity to select new health insurance coverage for 2027, so it's definitely worth setting aside time to review your existing plan and competing options.
One of the biggest decisions you'll have to make is whether to stay on Original Medicare or switch to a Medicare Advantage plan. Here are two pros and two cons of switching to a Medicare Advantage plan to help you decide whether it's right for you.
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